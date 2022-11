Esel aus Lebensgefahr gerettet Potsdamer Feuerwehr befreit Tier aus Teich

Die Potsdamer Feuerwehr hat am Mittwoch einen Esel aus höchster Not gerettet. Das Tier war auf Hermannswerder in einen Teich gefallen und drohte zu ertrinken. Aus eigener Kraft schaffte es der Esel nicht zurück an Land. Deswegen musste die Feuerwehr eingreifen.

„Mittels einer Bandschlinge und vereinten Kräften konnten wir den Esel aus dem Teich ziehen und seinem Besitzer übergeben“, meldeten die Rettungskräfte bei Twitter. Nach der Rettung sah das Tier zwar etwas mitgenommen aus, war aber wohlauf. Oder wie es ein Twitter-User kommentierte: „Esel gut, alles gut.“

