Europawahl in Potsdam Amtliches Endergebnis bestätigt das Vorläufige

Nach dem Tagen des Wahlausschusses hat die Stadt Potsdam das amtliche Endergebnis für die Europawahl vorgelegt. Dieses bestätigt das vorläufige Ergebnis aus der Wahlnacht am Sonntag. Die meisten Stimmen erhielten in Potsdam die Grünen mit 15.390 vor der SPD mit 15.258. Die beiden Parteien trennen damit nur 132 Stimmen. Auf dem dritten Platz landete die CDU mit 14.280, also knapp 1000 Stimmen weniger als die Sozialdemokraten. Die AfD erreichte den vierten Platz mit 13.502 Stimmen.

Insgesamt gaben 100.485 Potsdamerinnen und Potsdamer ihre Stimme ab. Wahlberechtigt waren 138.781 Personen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,4 Prozent. 889 der abgegebenen Wahlzettel waren ungültig, das waren sieben weniger, als in der Wahlnacht zunächst angenommen.

Der Wahlausschuss ist ein öffentlich tagendes Kontrollgremium. Im Nachgang der Kommunalwahlen trifft sich der Kreiswahlausschuss am 20. Juni.