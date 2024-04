Evangelische Kirche Potsdam erhält neue Struktur Großgemeinde wird bis 2025 vorbereitet

Die Kreissynode der Evangelischen Kirche in Potsdam hat eine neue Struktur beschlossen. Die bislang 16 Einzelgemeinden sollen in einer Gesamtkirchengemeinde zusammengeführt werden. Die Synode habe am Wochenende mit großer Mehrheit beschlossen, dass bis zur Frühjahrssynode 2025 ein Konzept erarbeitet werden soll, teilte Superintendentin Angelika Zädow am Montag mit.