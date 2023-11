Exner legt Rekordüberschuss im Haushalt vor Rund 127 Millionen Euro ungeplante Einnahmen für Potsdam

Eigentlich will das Rathaus die Stadtpolitik auf einen Sparkurs einschwören. Doch zugleich kann die Stadtverwaltung mit den am Mittwoch veröffentlichen Jahresabschlüssen 2020 und 2021 einen Rekordstand bei den finanziellen Rücklagen vermelden. Allein im Jahr 2020 hat die Stadt demnach einen Überschuss von 88,4 Millionen Euro erwirtschaftet, 2021 kommt ein Plus von 36,1 Millionen Euro dazu.