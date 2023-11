Extinction Rebellion Auto-Blockade zu Karnevalsstart

Um für mehr Klimaschutz zu werben, plant die Gruppe Extinction Rebellion Potsdam am Samstag Kurzblockaden des Autoverkehrs. „Swarming zum Karneval - Schluss mit lustig“ nennt sich die Aktion. An der Kreuzung Gutenbergstraße/Hans-Thoma-Straße wollen kostümierten Aktivisten laut Homepage am 11. November ab 11 Uhr eine Stunde lang jeweils für fünf Minuten die Straße blockieren.

Dabei planen sie, Flyer und Kekse zu verteilen und mit Autofahrern ins Gespräch zu kommen. „No carnival on a dead planet“, also kein Karneval auf einem toten Planeten, lautet das Motto.

Die Aktion ist nach Angaben der Organisatoren polizeilich angemeldet. Die Gruppe hatte schon mehrfach solche kurzfristigen Blockaden durchgeführt.