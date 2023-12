Extinction Rebellion protestiert im Potsdamer Stern-Center Transparente und Gedichte

Mit Transparenten, Musik und Gedichten ist am Samstag im Stern-Center gegen die Klimapolitik protestiert worden. Zu der Aktion unter dem Titel „Advent, Advent, die Erde brennt“ bekannte sich die Potsdamer Ortsgruppe von Extinction Rebellion (XR). An der Empore seien Transparente mit Aufschriften wie „Unsere Zukunft in unseren Händen“ und „Erdeschlussverkauf – 1,5° auf Alles“ angebracht. Mit Liedern und Gedichten mit umgedichteten Texten habe man auf Missstände hinweisen wollen, hieß es.

Die Gruppe sei insbesondere durch die kürzlich beendete Klimakonferenz COP28 in Dubai, einem der weltweit größten Ölförderländer, und deren Ausgang motiviert. „Der wissenschaftliche Konsens, dass fossile Energieträger maßgeblich zur Erderwärmung beitragen, wurde von manchen teilnehmenden Lobbyist_innen auf der COP infrage gestellt“, so Christian Rose von XR. Außerdem sei die Einigung auf eine „angestrebte Reduzierung“ fossiler Energien bis 2050 deutlich zu wenig. Laut Wissenschaft sei zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels der fossile Ausstieg bis 2030 notwendig.

„Die Besucher_innen blieben stehen und hatten ihren Spaß, während Eltern ihren Kindern Fragen zum Thema Klimakrise beantworteten.“ Entsprechend dem Gruppenkonsens sei die Aktion absolut gewaltfrei verlaufen.