Extremismusprävention Kein Geld mehr für die Potsdamer Schul-Coaches

Hakenkreuzschmierereien an der Schule, rassistische Aussagen im Klassenraum, Streit unter Schülerinnen und Schülern – immer wieder kommen Schulen mit dem Wunsch nach Hilfe und Beratung auf Stephan Schneider zu. „In den letzten Wochen haben sich fünf verschiedene Schulen aus Potsdam an mich gewandt“, sagt Potsdams einziger JMD-Respekt-Coach. Doch er kann sie nur an andere Stellen weiterleiten, denn er selbst ist mit der Arbeit für die zwei Kooperationsschulen des JMD-Respekt-Coach-Projektes in Potsdam ausgelastet.

Schneider ist für den Jugendmigrationsdienst (JMD) Potsdam im Einsatz, um für Jugendliche der Fontane-Oberschule und der Steuben-Gesamtschule Workshops gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung anzubieten.

Eine wichtige Aufgabe, gerade in diesen Zeiten: „Aktuell ist das Thema Antisemitismus krass in den Schulen aufgeploppt“, sagt Schneider. Zusammen mit den Schulen er in den letzten Jahren immer wieder Workshops zu Antisemitismus und Rassismus durchgeführt, für 2024 sind auch Exkursionen ins Anne-Frank-Zentrum Berlin oder in das ehemalige Ghetto im Berliner Scheunenviertel geplant. In beiden Schulen bietet Schneider zudem eine regelmäßige Sprechstunde an, wo es speziell um die Sorgen und Nöte von Jugendlichen mit Migrationshintergrund geht.

Doch damit soll nun Schluss sein: Das bundesweite Projekt JMD-Respekt-Coaches, das seit 2018 läuft, wird nicht weiter vom Bundesfamilienministerium finanziert. Der Entwurf für den Bundeshaushalt sieht massive Kürzungen im Bereich des Jugendmigrationsdienstes vor, weshalb es ab 2024 keine Respekt-Coaches mehr geben wird. Ein starker Einschnitt, denn bundesweit sind über 400 JMD-Respekt-Coaches an 258 Standorten tätig, zehn der Standorte befinden sich in Brandenburg.

„Diese Entscheidungen sind politisch und fachlich nicht nachzuvollziehen und wir werden diese nicht akzeptieren“, sagt Schneider. „Gerade jetzt ist mehr gesellschaftliches Engagement, Demokratiebildung und Extremismusprävention erforderlich, nicht weniger.“

Schneider hat früher in Geflüchtetenunterkünften gearbeitet und ist seit 2018 JMD-Respekt-Coach. In der Regel führt er die Workshops an den Schulen nicht alleine durch: Hauptsächlich koordiniert er Angebote externer Initiativen, zum Beispiel das sportpädagogische Projekt „Fair Boxen“ vom Universitätsportverein Potsdam, Workshops zum Thema sexuelle Vielfalt der Landeskoordinierungsstelle Queeres Brandenburg oder Workshops zu diskriminierungssensibler Sprache von Schwarze Schafe e.V. „Der Bedarf ist riesig“, sagt Schneider.

Noch immer sei bei vielen Jugendlichen spürbar, wie sehr das Miteinander seit Corona gelitten habe: „Da geht es um ganz grundlegende Dinge wie gemeinsame Dialogregeln miteinander auszuhandeln oder darauf zu schauen, wie es meinen Mitschülern eigentlich geht“, sagt Schneider. Er versuche, gegenseitiges Verständnis zu fördern, auch in Bezug auf Religion: „Muslimische Schüler konnten am Ende des Ramadans zum Beispiel vor der Klasse vorstellen, was das Zuckerfest ist“, so Schneider. „Es ist wichtig, sich mit so etwas zu beschäftigen, um Vorurteile abzubauen.“

Unabhängig vom Migrationshintergrund sei vor allem Cybermobbing ein Thema, das sowohl Lehrkräfte als auch Jugendliche stark bewege: „Da gibt es immer wieder mal Fälle, bei denen im Klassenchat unschöne Bilder geteilt wurden“, sagt Schneider, der auch dazu schon Workshops für die Jugendlichen vermittelt hat.

Schneider betont, dass er keine Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter ersetze: „Die JMD-Respekt-Coaches kommen on top auf die Schulsozialarbeit, mit der wir eng zusammenarbeiten.“ Seine wöchentliche Sprechstunde sei immer voll: „Gerade sind es vor allem viele junge Menschen aus der Ukraine“, sagt Schneider. „Da geht es unter anderem darum, Schulplätze zu finden oder sich in Willkommensklassen einzugliedern.“ Die schulische Integration lasse zu wünschen übrig, so Schneider, viele Schulen seien überfordert.

Oft falle es jungen Menschen mit Migrationshintergrund schwer, in Potsdam Anschluss zu finden: „Es kommen immer wieder Fragen dazu, wie man zum Beispiel in Sportvereine reinkommen kann“, sagt Schneider. Dennoch würden sich migrantische Jugendliche in Potsdam relativ wohl fühlen: „Es ist halt ein recht sicherer Ort in Brandenburg“, sagt Schneider. „Wenige gehen weg aus Potsdam.“

Ab Januar wird Schneider leider kein offenes Ohr mehr für sie haben können: Vom Bundesfamilienministerium gibt es zwar die vage Ankündigung, dass es ab Mitte 2024 ein Anschlussprojekt für die JMD-Respekt-Coaches geben könnte, doch wie genau das aussehen soll, ist völlig offen. Daher herrscht große Verunsicherung: „Die Schulen wollen gerne Projekte für nächstes Jahr mit mir planen, aber es weiß halt keiner, wie es weitergeht. Mein Vertrag endet am 31. Dezember“, sagt Schneider.