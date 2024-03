Fahren lernen auf Arabisch, Türkisch oder Englisch Berliner Fahrschule 44 jetzt auch in Potsdam

In Arabisch, Türkisch, Englisch und in Deutsch kann man sich seit Anfang März in Potsdam auf die Führerscheinprüfung vorbereiten. Die Berliner Fadi El-Kabouli und Yunus Yilmaz haben in der Zeppelinstraße 40 eine Niederlassung ihrer Kreuzberger Fahrschule 44 eröffnet.

Die Idee, zu solch einer Fahrschule hatten die beiden jungen Männer im Jahr 2015, als viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. „Wir waren damals im gleichen Fahrschulunternehmen angestellt und haben festgestellt, dass so etwas sehr gefragt ist“, erzählt El-Kabouli. „Lass es uns versuchen“, hätten sie sich gesagt. Da sie schon hauptberuflich als Fahrlehrer gearbeitet hatten, war die Grundvoraussetzung gegeben.

„Es lief wie von selbst“, erinnert sich der 31-Jährige. Viele Schüler seien auf Empfehlung gekommen. Sowohl er als auch sein Mitstreiter ist in Deutschland geboren. Ihre Muttersprachen sind Arabisch und Türkisch. Englisch haben sie sich selbst beigebracht zum Beispiel mit Hilfe von Büchern, die der ADAC herausgibt. Und sie lernen auch von ihren Schülern.

90 Prozent der teilnehmenden ausländischen Fahrschüler brauchen den Führerschein, um in Deutschland arbeiten zu können.

Inzwischen sei der Berliner Markt gesättigt. Am dort üblichen Preisdumping wollen die beiden sich nicht beteiligen. Da sie immer wieder Schüler aus Brandenburg und Potsdam hatten, entstand die Idee, in Potsdam eine Schule zu eröffnen.

Mehrzahl der Fahrschüler kommt aus Syrien

Der Start sei relativ einfach gewesen, sagt El-Kabouli. Die zuständige Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung habe die Unternehmer gut unterstützt. Auch die Räumlichkeiten waren schnell gefunden. Die Nachbarn seien freundlich, hätten vor dem Start auch Flyer bei sich ausgelegt.

Sehr schnell habe sich die neue Fahrschule herumgesprochen. 50 Bewerber gab es zu Beginn. Nicht jeder konnte gleich starten, denn die Fahrlehrer von der 44 dürfen nur 30 Schüler gleichzeitig ausbilden. Die Mehrzahl der Bewerber kommt aus Syrien, dem Sudan und aus Afghanistan. Auch Inder sind darunter. 90 Prozent von ihnen wollen Autofahren lernen, um in Deutschland arbeiten und Geld verdienen zu können.

Die Fahrschule 44 in Potsdam. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Unterricht, sowohl theoretisch als auch praktisch, erfolgt in den anfangs genannten Sprachen. „Unsere Schüler betonen immer wieder, dass das für sie von Vorteil ist. Sie können sich während der Fahrstunden ganz und gar auf das Fahrenlernen konzentrieren und müssen sich keine Gedanken über die Sprache machen. Die theoretische Prüfung darf in der jeweiligen Muttersprache abgelegt werden. In der praktischen Prüfung wird allerdings Deutsch gesprochen. Den Schülern hier in Potsdam dürfte das nicht so schwerfallen wie den Berlinern, ist sich El-Kabouli sicher. In Berlin blieben ausländische Bürger meist unter sich, weil es üblicherweise eine große Community gebe. In Brandenburg seien sie eher gezwungen, Deutsch zu sprechen, vermutet der Fahrschulbetreiber.

Deutsche Fahrschüler hat das Duo selbstverständlich auch. Schließlich läuft hier alles nach den gleichen Regeln, wie in jeder anderen Fahrschule auch. Nur eine kleine Abweichung gibt es zurzeit: Seit dem 11. März ist Ramadan. Da startet der letzte Unterricht um 16 Uhr. Um 18 Uhr, zum Fastenbrechen, wollen schließlich alle zu Hause sein – Schüler und Lehrer.

Aktuell können Schüler in der Fahrschule 44 nur den Führerschein für Pkw erwerben. „In der Stadtverwaltung hat man uns gesagt, dass dringend Fahrschulen gebraucht werden, die Busfahrer ausbilden“, sagt El-Kabouli. Doch ein Fahrschulbus ist teuer. Erst wollen die beiden in Potsdam ankommen und mit der Fahrschule richtig Fuß fassen.