Fahrradsicherheit Halteverbot in Mangerstraße geplant

Die Stadt plant in der Mangerstraße ein Halteverbot, um „gegenseitige Behinderungen“ von Auto- und Fahrradverkehr zu entschärfen. Das geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage des SPD-Stadtverordneten Leon Troche hervor. Troche hatte darauf hingewiesen, dass in den für Radfahrer freigegebenen Einbahnstraßen wie der Mangerstraße „unübersichtliche Verkehrsführungen für gefährliche Verkehrssituationen“ sorgten. Das deckt sich mit Erfahrungen von PNN-Lesern, die vergleichbare Situationen etwa in der Eisenhartstraße als gefährlich einstuften.

Die Stadt hält solche freigegebenen Einbahnstraßen nicht für gefährlich. „Alle für den Radverkehr entgegen der Fahrtrichtung freigegebenen Einbahnstraßen in der Landeshauptstadt Potsdam haben sich als außerordentlich sicher erwiesen“, heißt es in der Antwort. Voraussetzung für die Freigabe sei laut Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung unter anderem höchstens Tempo 30 und eine „ausreichende Begegnungsbreite“. Bei Strecken mit Lkw-Verkehr müsse diese mindestens 3,50 Meter betragen.

In der Praxis hätten sich die Vorgaben aber „teilweise als unzureichend erwiesen“. Wo es zu „gegenseitigen Behinderungen“ komme, setze Potsdam auf örtlich begrenzte Halteverbote. Eine solche Maßnahme werde derzeit in der Mangerstraße umgesetzt.