Faire Mode in der Potsdamer Innenstadt Greenbomb setzt auf Slow Fashion und Fahrräder

Biokleidung und Ökomode sind längst nicht mehr langweilig oder gar hässlich. Im Gegenteil. Sie kann bunt, stylisch oder sportlich sein. Einen passenden Beweis dafür finden Kunden in der Dortustraße 14 in Potsdam. Wo man bis zum Frühjahr noch Schuhe kaufen konnte, hat das Unternehmen Greenbomb aus Halle an der Saale im Mai ein Geschäft eröffnet.