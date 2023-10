Fallen für Radfahrer Potsdamer Rathaus schlägt Alternative zu velosicheren Gleisen vor

Die Stadtverordneten haben jüngst beschlossen, dass an bestimmten Gefahrenstellen an Gleisen sogenannte velosichere Gleise installiert werden. Doch das Rathaus lehnt die auf Antrag der Sozial.Linken gefasste Initiative ab - schlägt aber eine andere Lösung vor. In einer ersten Reaktion schrieb die Bauverwaltung jetzt, der Antrag sei rechtswidrig. Im Doppelhaushalt 2023/2024 seien auch keine Mittel geplant. Ferner habe man das Thema nach ähnlichen Beschlüssen in den vergangenen Jahren schon behandelt, so die Verwaltung.