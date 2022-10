Fassadenarbeiten am Potsdamer Rathaus Eingang zum Standesamt gesperrt

Einschränkungen am Standesamt: Der linke Eingang zum Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße ist aktuell gesperrt, Hochzeitspaare und ihre Gäste müssen den Haupteingang nutzen. Grund für die Sperrung sind Untersuchungen an den Schmuckelementen im Fassaden- und Dachbereich. Das teilte eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit.

Die Arbeiten seien im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. „Je nach Witterungslage und dem Ergebnis der Untersuchungen wird die Sperrung voraussichtlich bis Ende Oktober 2022 erforderlich sein“, so die Sprecherin.

Zur Startseite