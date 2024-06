Fast 20 Prozent mehr Gäste Tourismus in Potsdam steuert auf Rekordjahr zu

Traditionell bringen die warmen Monate die meisten Besucher in die Stadt: Zwischen April und September steuern die Besucher in Massen die Welterbestätten an und flanieren in den Parks, dann ist Tourismus-Hauptsaison. Doch das ändert sich seit einigen Jahren, was die Beherbergungsbetriebe freut.

Nun zeigt sich, dass schon der Start in das laufende Jahr so gut gewesen ist, dass 2024 das vorangegangene Rekordjahr noch deutlich übertreffen könnte. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Landesamtes hervor. Demnach sind in den Beherbergungsbetrieben der Stadt im ersten Quartal insgesamt 101.710 Gäste abgestiegen. Gegenüber dem Vorjahresquartal ist das ein Zuwachs von 19,7 Prozent.

Auch die Zahl der Übernachtungen legt kräftig zu auf 247.867, ein Zuwachs von 19,6 Prozent. Im Durchschnitt bleiben die Gäste 2,4 Tage. Es kommen also nicht nur mehr Gäste, sondern sie bleiben auch noch länger. Damit übertrifft Potsdam auch seinen eigenen Rekord aus dem letzten Jahr vor der Pandemie: Von Januar bis März 2019 waren 244.700 Übernachtungen gezählt worden.

Trotz aller Krisensymptome zeigen sich die Potsdam-Gäste also unbeirrt. Der starke Start in das Jahr 2024 folgt auf ein außerordentlich gutes 2023: 1.361.500 Übernachtungen bedeuteten nicht nur ein dickes Plus gegenüber dem noch teilweise von der Pandemie geprägten 2022, sondern auch einen neuen Rekord.

Die starke Nebensaison ist ganz im Sinne des Tourismusbeirats. Der besteht aus 24 Mitgliedern aus Potsdamer Tourismusdestinationen, Kulturbetrieben sowie Stadtwerken, Verkehrsbetrieb und Pro Potsdam und soll Stadt und Tourismusmarketing beratend unterstützen. Der Beirat hatte als Strategie ausgegeben, verstärkt auf Kongresse und Events außerhalb der Hauptreisezeit zu setzen.

Rund 20.000 Arbeitsplätze hängen an der Branche

Die Branche ist in der Landeshauptstadt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Rund 20.000 Arbeitsplätze hängen in Potsdam direkt oder indirekt am Tourismus – neben den Angestellten in Hotellerie und Gastronomie sind das Mitarbeiter bei Zulieferern oder in den Schlössern, Gärten und Museen. In der Stadt gibt es knapp 60 Beherbergungsbetriebe mit mehr als 7000 Betten.

Auch Investoren glauben an das Wachstum. Wie berichtet, sind in den vergangenen Jahren mehrere neue Hotels eröffnet worden, in der Medienstadt gegenüber der Metropolishalle entsteht ein Neubau für den Hotelkonzern Hilton. In der ersten Jahreshälfte 2025 soll das fünfgeschossige Gebäude gegenüber des Filmparks Babelsberg, in das Jan Kretzschmar mit seiner Firma KW Development etwa 60 Millionen Euro investiert, fertig sein.

Bettensteuer verteuert Übernachtungen

Interessant dürfte werden, wie sich die neue Bettensteuer auf die Übernachtungszahlen auswirkt. Eine Mehrheit aus SPD, Grünen, Linken und Die Andere hatte im Januar dafür gestimmt, die Steuer auch von Geschäftsreisenden zu erheben. Die Änderung trat ab 1. April in Kraft. Es geht um fünf Prozent des Übernachtungspreises. Kämmerer Burkhard Exner (SPD) hatte dafür geworben: In vielen anderen Städten in Deutschland würde die Bettensteuer ausgeweitet. Die Stadtverwaltung rechnet mit bis zu einer Million Euro Mehreinnahmen pro Jahr. Die bisherige Bettensteuer wird seit dem Jahr 2014 für touristische Übernachtungen erhoben. Potsdam nahm 2023 auf diese Weise insgesamt 2,5 Millionen Euro ein – vor der Ausweitung auf Geschäftsreisende.

Branchenvertreter waren dagegen Sturm gelaufen: Sie würden zusätzlich belastet und hätten Wettbewerbsnachteile zu befürchten. Ohnehin habe die Hotellerie mit der Teuerung zu kämpfen. Der Fachkräftemangel war schon vor der Pandemie ein Problem und hat sich verschärft.