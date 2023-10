Faszinierende Architektur Sammler sucht Karstadt-Relikte und plant in Potsdam eine Ausstellung

112 Leitz-Ordner umfasst das Archiv, das Holger Philipp Bergt zum Thema Karstadt zu Hause hat. Dazu kommen 700 bis 800 Relikte aus der Unternehmensgeschichte – vom Kleiderbügel über sämtliche Firmenchroniken seit 1924 bis hin zu Porzellan.

Der gebürtige Bremer beschäftigt sich seit 1988 mit dem Unternehmen. Dabei galt sein Interesse nicht vordergründig dem Handel. Als Schüler hatte es Bergt die besondere Architektur der Geschäftshäuser angetan.

„Ich hatte damals vor, Architektur zu studieren und mich in meiner Diplomarbeit mit der Arbeit des Karstadt Chefarchitekten Philipp Schaefer zu beschäftigen“, erzählt Bergt. Der sogenannte Karstadtstil, den Schaefer für die Neu- und Umbauten in der Zeit zwischen 1921 und 1932 entwickelt hat, fasziniert Bergt.

Karstadt Potsdam, ein Foto aus einer Mitarbeiterzeitung von 1936 mit der Weihnachtsdekoration im Lichthof. © Privatsammlung Archiv/Holger-Philipp Bergt

Allein 15 Neubauten entstanden in jener Zeit. Von diesen Bauten sind durch Kriegszerstörungen und Abrisse der Nachkriegszeit nur noch sieben erhalten – davon steht das größte in Bremen. Auch in Potsdam gibt es noch ein Karstadt-Warenhaus aus dieser Zeit. Es sind die beiden letzten originalen Karstadt-Bauten, die heute noch betrieben werden.

Der Karstadtstil lehnt sich an den Vertikalismus der Gotik an. Das heißt, die Senkrechte einer Fassade wird stärker betont, als die Waagerechte. Als Material benutzte man Sandstein. In der Mitte der Gebäude – manchmal auch an einer der Seiten – befand sich ein Lichthof mit Glasdach, der sich durch alle Stockwerke zog. Bei anderen Firmen wie Wertheim oder Tietz sahen nicht alle Häuser gleich aus.

15 Neubauten schuf der Karstadt-Chefarchitekt in den Jahren 1921 bis 1932. Lediglich sieben Gebäude bestehen noch. Als Kaufhaus werden davon nur noch Bremen und Potsdam geführt.

Größere Karstadthäuser hatten außerdem eine Dachterrasse mit Gastronomie. Von morgens bis abends sei dort Betrieb gewesen, weiß Bergt. Sogar Konzerte hätte man dort oben veranstaltet.

Karstadt Potsdam, zwei Kopien von Fotos aus dem Jahr 1931 aus einem seit dem Brand des Hauses „plötzlich verschwundenen“ Fotoalbums aus der Schauwerbung. © Privatsammlung Archiv/Holger-Philipp Bergt

Außerdem habe Karstadt damals mit seiner Architektur geworben. Ob auf Werbeanzeigen oder auf den Speisekarten des hauseigenen Restaurants, stets waren die Gebäude abgebildet. Die Architektur sollte so herausgestellt werden. Das Wort Karstadt verband sich für die Kunden immer mit dem Bild eines besonderen Gebäudes. Vor jeder Neueröffnung, meist in der Stadtmitte, an einem zentralen Platz, warb man mit den Häusern und deren Fassade. Corporate Identity heißt das heutzutage.

Mitmachen Wer etwas beisteuern kann zur Ausstellung zum Potsdamer Karstadt-Haus kann sich bei Holger-Philipp Bergt unter 0421/47 88 58 75 melden oder ihm eine Mail schreiben an: holger.bergt@web.de.

Bergt trug mit großzügiger Unterstützung des damaligen Archivars in der Karstadt Hauptverwaltung viele Unterlagen und Dokumente zusammen. Aus dem Architekturstudium wurde damals nichts. Der 58-Jährige ist heute Schifffahrtskaufmann von Beruf. Doch das Thema Karstadt beschäftigt ihn immer noch. „Ich habe nie überlegt, aufzuhören und die Sammlung beiseite zu legen“, erinnert sich Bergt. „Ich hatte so viele interessante Kontakte geschlossen und Reisen zu Kaufhäusern unternommen. Das hat mich auch ohne Studium weiter fasziniert.“ Mit dem Mauerfall 1989 taten sich dazu neue Möglichkeiten auf. Bergt besuchte zuerst das Karstadt-Gründungshaus in Wismar. Es folgten Görlitz und auch Potsdam.

Irgendwann fand Bergt, dass er seine Schätze auch zeigen sollte. 17 externe Ausstellungen in Museen hat er bisher organisiert, aktuell in Wismar und Anklam. Dazu kommen solche in den Kaufhäusern aus Anlass von Jubiläen oder Neueröffnungen.

Karstadt Potsdam, eine Zeitungsbeilage vom Sommerschlussverkauf. © Privatsammlung Archiv/Holger-Philipp Bergt

Jetzt plant der Bremer eine Ausstellung in Potsdam. Denn 2024 jährt sich die Übernahme des hiesigen Kaufhauses von der Firma Lindemann durch Karstadt zum 95. Mal.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn die Potsdamer vor allem aus der Zeit vor 1945 noch etwas finden in ihren Stuben, Kellern, Böden, was mit Karstadt zu tun hat“, erzählt der Sammler. Fotos, Holzkleiderbügel mit dem Schriftzug Karstadt Potsdam oder Geschirr aus dem alten Erfrischungsraum. Aus Potsdam habe er bisher im Vergleich zu anderen Häusern sehr wenig Relikte. Es sei wie ein weißer Fleck.

Karstadt Potsdam, zwei Kopien von Fotos aus dem Jahr 1931. © Privatsammlung Archiv/Holger-Philipp Bergt

Dennoch sei er guter Dinge. Manchmal tauche unerwartet etwas auf. Wie vor drei Jahren. Damals habe ihm ein ehemaliger Restaurantleiter aus Münster Schälchen und Teller aus den 30er Jahren übergeben. Es sei früher durchaus üblich gewesen, dass Mitarbeiter, wenn ein Haus geschlossen oder gar abgerissen wurde, Dinge mitnehmen durften oder sie aus dem Müll herausgefischt haben, weiß Bergt.

