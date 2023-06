Fehlende Schulplätze in Potsdam Ortsvorsteherin von Neu Fahrland droht mit Klage gegen Gymnasium

Obwohl in Potsdam Schulplätze fehlen, formiert sich Widerstand gegen ein geplantes Gymnasium in Neu Fahrland. Auf der Internetseite des Ortsteils hat sich dessen Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) nun deutlich geäußert. Viele Mitbürger seien „darüber beunruhigt, dass unsere Sport- und Freizeitfläche ‘An der Birnenplantage’ mit zusätzlicher Feuerwache und vierstöckigem Gymnasium für circa 700 Schüler bebaut werden soll“. Sollte ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden, würde gegen einige Rechtsvorschriften verstoßen, so Klockow: „Ich fürchte, dass wir ggf. auch hiergegen juristisch werden vorgehen müssen.“