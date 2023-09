Festkonzert, Zeitzeugen, Zeichenworkshop So begeht Potsdam den Tag der Deutschen Einheit

33 Jahre Deutsche Einheit: Mit dem traditionellen Festkonzert in der Nikolaikirche beginnen die Feierlichkeiten in Potsdam. Am Abend des 2. Oktober treten der Nikolaichor Potsdam und das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt (Oder) auf. Ab 19.30 Uhr spielen sie Beethovens 9. Sinfonie in d-Moll. Als Solisten angekündigt sind Hanna Zumsande aus Hamburg, Marlene Lichtenberg aus Braunschweig, Minsub Hong aus Berlin und Christoph Filler aus Wien. Die Karten kosten 25 Euro beim Online-Service Eventim.

Die Gedenkstätte Lindenstraße lädt dann am 3. Oktober zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 18 Uhr ist die ehemalige Haftanstalt geöffnet. Es gibt stündlich Kurzführungen durch das Gebäude, um 10 Uhr findet eine Führung in Leichter Sprache statt. Zudem bietet Bernd Richter, der sich als Zeitzeuge künstlerisch mit der Hafterfahrung auseinandersetzt, ab 10 Uhr einen Zeichenworkshop für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an.

Um 13 Uhr gibt der Kurator Johannes Leicht einen Einblick in die Sonderausstellung „Auf dem rechten Auge blind… Politische Justiz in Potsdam zwischen 1919 und 1933“. Um 15 Uhr sprechen die ehemaligen Inhaftierten Birgit und Detlef Grunzel in einem Zeitzeugengespräch über ihre Haftzeit ab 1988 im damaligen Untersuchungsgefängnis in der Lindenstraße. Der Eintritt ist frei.

Auch Potsdamer Parteien und Fraktionen beteiligen sich an den Einheitsfeierlichkeiten. Der Kreisverband der CDU Potsdam organisiert ab 14 Uhr eine Gedenkveranstaltung an der Glienicker Brücke. Die Fraktion Mitten in Potsdam lädt ab 11 Uhr an den Platz der Einheit. Dort will sie mit einem Sektempfang die „Eisenbahner und ihrer Leistung für unsere Einheit“ ehren. Laut Einladung wird der Chef der Berliner S-Bahn-GmbH, Peter Buchner, für ein Grußwort erwartet.