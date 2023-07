Finanzierung der Pflege der Potsdamer Parks : Schlösserstiftung will bis Jahresende eine Einigung mit der Stadt

Der Streit um die Beteiligung der Stadt an den Pflegeaufwendungen der Kulturgüter der Schlösserstiftung hatte Potsdam in den vergangenen Monaten in Atem gehalten. Im September dürfte es Gewissheit geben, ob die Stadt der Stiftung weiter unter die Arme greift.