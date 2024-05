Finanznot und Querelen beim SC Potsdam Krisentreffen mit dem Rathaus anberaumt

Angesichts der möglicherweise existenziellen Krise beim SC Potsdam will sich Sportdezernent Walid Hafezi (Grüne) am kommenden Montag die Sachlage schildern lassen. Dazu sei ein Gespräch mit dem Vereinsvorstand angesetzt. Das bestätigte Hafezi bereits am Dienstag vor Journalisten. Die Lage sei besorgniserregend, so Hafezi. Doch um über Optionen der Hilfe zu sprechen, benötige es zunächst einen Überblick und belastbare Informationen, machte er deutlich.

Am Mittwoch vor einer Woche war ein offenkundig schon vorher schwelender Machtkampf in dem Verein eskaliert. Zunächst hatten Vereinspräsident Andreas Klemund und Verwaltungsratschef Stephan Goericke ihren Rücktritt zu Ende April erklärt und die dringende Prüfung einer geordneten Insolvenz empfohlen. Anlass sei ein neues 400.000-Euro-Loch bei der für die Profi-Volleyballerinnen des Vereins zuständigen Spielbetriebs-GmbH des SC Potsdam. Klemund und Goericke kritisierten ferner, dass keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr mit dem hauptamtlichen Vorstand und Teilen des ehrenamtlichen Präsidiums möglich sei.

Die Krise beim SC Potsdam Im vergangenen Sommer waren zum SC Potsdam, der größte Sportverein des Landes Brandenburg, Vorwürfe der Steuerhinterziehung und des Sozialbetrugs publik geworden. Die Vereinsspitze war in der Folge an wichtigen Stellen ausgewechselt worden – unter anderem gingen Ex-Vorstandschef Peter Rieger und dessen Sohn. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Bereits im Januar hatte der Verein im Rahmen eines Rettungsplans vor allem über städtische Unternehmen 225.000 Euro erhalten, um den Spielbetrieb für die erfolgreichen SC-Volleyballerinnen aufrechtzuerhalten. (HK)

Der angegriffene Vorstand stellt die Lage anders dar. In einer Mitteilung vom vergangenen Sonntag korrigierte man den Finanzbedarf von 400.000 herunter auf 333.494,35 Euro. Grund sei ein „Fehler in einer Auflistung“ gewesen. Man hoffe nun, auch durch die Hilfe von Sponsoren und Unterstützern, dass die Finanzlage in den Griff zu bekommen sei, machte Vorstandschef Rico Freimuth deutlich. Wichtig sei auch, „dass unsere Schuldnerinnen und Schuldner ihre Verbindlichkeiten begleichen“.

Zugleich sei ein Fachanwalt mit der Prüfung der aktuellen vertraglichen Situation und des etwaigen Handlungsbedarfs beauftragt worden, ferner werde die GmbH von einem „externen Lizensierungs- und Sanierungs-Experten“ bei der Prüfung der finanziellen Situation unterstützt. „Natürlich wird noch Zeit benötigt, um ein genaues Bild zeichnen zu können“, erklärt Freimuth. Doch aus den seit vergangener Woche vorliegenden Informationen könnte „ohne eingehende Prüfung und Aufarbeitung nicht sofort abgeleitet werden, dass sofort ein Insolvenzantrag zu stellen wäre.“ Presseanfragen an den SC Potsdam vom Donnerstag, ob dieser Stand der Dinge noch aktuell ist, ließ der Verein unbeantwortet.

Wechselseitige Vorwürfe

Klemund hingegen sagte bereits am Montag dem Sender RBB, der Verein habe Liquiditätsprobleme. „Der Liquiditätsplan für Mai und Juni weist selbst beim Hauptverein ein operatives Minus von fast 60.000 Euro aus“, sagte der Ex-Präsident vor der Kamera. Nebelgefechte, etwa zur Größe des Problems, seien in dieser Lage nicht nötig. „Woanders heißt das Insolvenzverschleppung.“

Vom Vereinsvorstand heißt es hingegen, man wolle rechtliche Schritte gegen Ex-Präsident Klemund prüfen, „ob er sein Amt bezüglich der Außendarstellung missbraucht hat“, sagte der vom Verein engagierte Anwalt Hendrik Schade dem RBB am Montag. In Bezug auf den etwaigen Insolvenzantrag prüfe man ferner, ob so die Kreditwürdigkeit des Vereins gefährdet worden sei „und damit auch echte Schäden eintreten“. Der seit Anfang 2024 als Vorstandsvorsitzender des SC Potsdam fungierende Freimuth sprach dem Sender gegenüber von einem „extremen Vertrauensbruch zwischen dem Präsidenten, dem Verwaltungsratsvorsitzenden und dem Rest des Vereins“. Klemund wiederum wirft Freimuth vor, nicht rechtzeitig auf die Krise reagiert zu haben.

Eine Insolvenz des Vereins hätte jedenfalls weitreichende Folgen, nicht nur für den Breitensport in Potsdam. Im Rathaus hatte man schon im Januar gewarnt, dass mit einem Aus für den SC Potsdam auch das Leistungssport-Verbundsystem im Sportpark Luftschiffhafen „empfindlich gestört“ würde, was auch für das Rathaus mögliche weitere Einnahmeausfälle, Fördermittelrückzahlungen sowie Sonderausgaben zur Folge haben könnte.