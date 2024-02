Fitness-Index von ESN Potsdam ist eine der sportlichsten Städte in Deutschland

Laut dem Sportnahrungshersteller ESN (Elite Sports Nutrition) ist Potsdam eine der sportlichsten Städte Deutschlands. Im Fitness-Index von ESN landete die Landeshauptstadt auf dem vierten Platz, hinter Kiel, Freiburg und Kassel auf dem ersten Platz. Insgesamt wurden 50 Städte bewertet.

Potsdam erreichte einen Score von 64; der Wert wurde aus elf Kriterien berechnet, darunter die Anzahl an Fitnessstudios, Fast-Food-Restaurants und der Luftqualität. Die Zahlen wurden jeweils im Verhältnis auf je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner berechnet: So hat Potsdam etwa 24,8 Fitnessstudios (Platz drei im Index), 9,7 Yogastudios, 1,6 Kletterhallen, 3,8 Schwimmbäder, 3,8 Fußballplätze und 3,8 Fast-Food-Restaurants auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Anteil an Sport-, Freizeit- und Erholungsflächen liegt mit 5,7 Prozent allerdings weit unter dem Wert in Kassel mit 11,8 Prozent.

Ob dies Rückschlüsse auf die Sportlichkeit der Potsdamerinnen und Potsdamer zulässt, ist jedoch fraglich, denn im Grunde sagt das Ranking nur etwas über die Angebote und die Rahmenbedingungen zum Sportmachen aus – wie stark diese genutzt werden, ist eine andere Frage.

Auffällig ist, dass eher kleinere Städte oben im Ranking auftauchen: „Kleinere Städte haben insgesamt weniger Sportanlagen als Großstädte wie Berlin und Hamburg, aber auch weniger Einwohnerinnen und Einwohner. Das bedeutet: mehr Platz“, heißt es in der Pressemitteilung von ESN. Berlin landet aufgrund der Feinstaubbelastung nur auf dem 35. Platz, Brandenburg an der Havel ist das Schlusslicht im Index. Das gesamte Ranking kann unter www.esn.com/pages/fitness-index eingesehen werden.