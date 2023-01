Flotte Potsdam hat große Pläne Doppelt so viele Lastenräder bis nächstes Jahr

Die Flotte Potsdam will sich erweitern: Nachdem das ehrenamtliche Projekt des gemeinnützigen Vereins Inwole e.V. im November eine Förderung von 75.000 Euro erhalten hatte, will es bis Anfang nächsten Jahres doppelt so viele Ausleihstationen für Lastenräder betreiben. „Pro Station könnten dann eines oder mehrere Lastenräder dort stehen“, sagt Erich Benesch, Mitglied der Flotte Potsdam und des bundesweiten Forums Freier Lastenräder.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden