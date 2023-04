Flüchtlingsdorf am Campus Jungfernsee Anwohner wollen gegen Rathauspläne vorgehen

Wegen des für bis zu vier Jahre geplanten Containerdorfs für bis zu 500 Flüchtlinge am Campus Jungfernsee muss die Stadtverwaltung mit möglichen juristischen Auseinandersetzungen rechnen. Im Rathaus ist bereits das Schreiben einer Gruppe von Anwohnern des angrenzenden Wohngebietes eingegangen, in dem angekündigt wird, Widerspruch gegen den Plan der Stadt einzureichen, berichtete Stadtsprecherin Juliane Güldner den PNN auf Anfrage. Noch könne allerdings offiziell kein Widerspruch eingelegt werden, weil bislang kein Bauantrag vorliege, hieß es weiter. Erst wenn die Verwaltung einen offiziellen Widerspruch ablehnen würde, könnte dagegen geklagt werden.

Auch sei im Rathaus schon ein Antrag auf Akteneinsicht eingegangen – verbunden mit der Bitte, bis zur Klärung von Einwänden keine Baumaßnahme zu beginnen. „Dieses Schreiben wird in Bezug auf den weiteren Umgang intern geprüft“, sagte Güldner.

19 Millionen Euro soll die Errichtung des Containerdorfs kosten.

Das Großprojekt, das bereits im Oktober starten soll, steht auch auf der Tagesordnung der Stadtverordneten für deren Sitzung am 3. Mai. Beschlossen werden soll die Finanzierung – von circa 19 Millionen Euro Gesamtkosten ist die Rede. Allerdings bekommt die Stadt auch für den Betrieb finanzielle Hilfe vom Land. Für alles reicht es aber nicht. Voraussichtlich rund 11,4 Millionen Euro müsse die Stadt Potsdam insgesamt in den kommenden vier Jahren selbst tragen, so Güldner. „Diese Mittel sind derzeit noch nicht im Entwurf zum Haushaltsplan 2023/2024 enthalten.“ Damit könnte das millionenschwere finanzielle Defizit im Stadtetat in den kommenden Jahren weiter wachsen.