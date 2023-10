Flüchtlingsdorf am Jungfernsee Gericht verhängt Baustopp der Unterkunft nahe Potsdam

Die Stadtverwaltung hat nach einer Gerichtsentscheidung erste Arbeiten für das geplante Containerdorf für Flüchtlinge an der Nedlitzer Straße stoppen müssen. Das räumte Stadtsprecherin Juliane Grimm-von Wedemeyer am Donnerstag auf PNN-Anfrage ein. „Die Baumaßnahmen am Nedlitzer Holz sind heute vorübergehend gestoppt worden“. Es habe sich um vorbereitende Erdarbeiten für die Erschließung des Geländes gehandelt, „die unter ökologischer Baubegleitung stattfanden“, sagt Grimm-von Wedemeyer. Anlass sei ein sogenannter Hängebeschluss des Verwaltungsgerichts vom Mittwoch.