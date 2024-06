Flyerkampagne in Babelsberg Potsdamer CDU-Mann Wolfhard Kirsch weist Anschuldigungen zurück

Mit überklebten Plakaten und in Briefkästen verteilten Flyern setzt sich eine anonyme Gruppe gegen die Wiederwahl des Immobilienökonomen Wolfhard Kirsch (CDU) in das Potsdamer Kommunalparlament ein. „Es reicht: Wer Menschen verdrängt, gehört nicht in die Stadtverordnetenversammlung“, heißt es auf einem Flugblatt.

Egal welche Partei, Hauptsache Bauausschuss. Mit diesem Slogan wurden Plakate von Wolfhard Kirsch anonym überklebt

Der Vorwurf, den die Gruppe „Stadt für alle“ am Donnerstag per Pressemitteilung verteilte: Der Immobilienunternehmer verdränge Mieter „mit unlauteren Mitteln“ aus ihren Wohnungen. „Dabei hat er uns mit Eigenbedarfskündigungen gedroht, hat uns angelogen und gegeneinander ausgespielt“, so der Flyer. „Deshalb fordern wir die Menschen hier in Babelsberg auf, bei der Kommunalwahl nicht Herrn Kirsch zu wählen.“ Zu sehen ist auch ein Plakat des Kandidaten, überklebt mit dem Slogan „Egal welche Partei, Hauptsache Bauausschuss“.

Wolfhard Kirsch bezeichnet die anonyme Kampagne als Stimmungsmache, die verbreiteten Gerüchte als Rufmord. Die Tatsache, dass kein Absender angegeben sei, wertet er als Indiz dafür, „dass den Machern bewusst ist, dass ihre Behauptungen weder einer ehrlichen Diskussion noch einer juristischen Überprüfung standhalten würden“. Die Absender der Flyer begründen ihre Anonymität mit der Angst, sonst in Babelsberg keine Wohnung mehr zu finden.

Wolfhard Kirsch, Stadtverordneter und CDU-Kandidat in Potsdam. © Andreas Klaer

Auch inhaltlich widerspricht Kirsch, der 2008 von der SPD zum Bürgerbündnis gewechselt war, 2023 dann nach der Auflösung des Bürgerbündnisses zur CDU. „Uns ist bewusst, dass Eigenbedarfsklagen für Mieter belastend sind“, so Kirsch. Er bemühe sich um ein möglichst transparentes und faires Verfahren. „Unser Ziel ist es, sowohl die Rechte der Eigentümer zu wahren als auch die berechtigten Interessen der Mieter zu berücksichtigen.“

Auch der Vorwurf, er nutze seine Position im Bauausschuss – hier ist Kirsch seit vielen Jahren Mitglied – sei haltlos. „Man sollte seine persönlichen Stärken und Talente und sein Fachwissen dort einbringen, wo man sich auskennt.“ Mit 30 Jahren Erfahrung in der Bau- und Immobilienwirtschaft bringe er sich in diesem Bereich ein.