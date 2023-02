Folgen der Potsdamer Cyberkrise Digitalprojekte für Schulen verschieben sich

Es geht um Mindeststandards für die Ausstattung mit Informationstechnik an allen Potsdamer Schulen: Der dafür notwendige kommunale Medienentwicklungsplan für die Potsdamer Schulen verschiebt sich um einige Monate. Darüber informierte der kaufmännisch-juristische Fachbereichsleiter für Bildung, Robert Pfeiffer, am Dienstagabend im Schulausschuss.

Im Zuge der Cyberkrise sei das Vorhaben ins Stocken geraten, machte er deutlich, weil man das Vorhaben auch in Kooperation mit dem – dazu noch aktuell krankheitsbedingt führungslosen – Fachbereich E-Government betreibe. So sei es jedenfalls nicht möglich, den Plan wie erhofft im Februar vorzulegen, erklärte Pfeiffer. Man wolle diesen nun noch vor der Sommerpause in der Stadtverordnetenversammlung beschließen lassen.

Nach einer Warnung von Sicherheitsbehörden wegen eines drohenden Cyberangriffs auf die kommunalen IT-Systeme hatte das Rathaus Ende Dezember die Internetverbindung gekappt. Ein Wiederanfahren drei Wochen später war nach verdächtigen Systemaktivitäten gestoppt worden, die sich später jedoch als Konfigurationsproblem herausstellten. Inzwischen geht das Rathaus wieder schrittweise online.

Thema im Ausschuss war auch ein Brandbrief der Lenné-Gesamtschule zur IT-Situation an der Bildungseinrichtung – darin ging es um den Vorwurf, die Digital-Ausstattung dort würde vom Rathaus vernachlässigt. Pfeiffer sagte, man werde den Bedarf sukzessive decken. Zugleich sei man aber auch in dem Bereich durch die Folgen der Cyberkrise gebunden. Daher konnte Pfeiffer noch keinen Zeithorizont nennen.

