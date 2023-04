Förderung für medizinisches Netzwerk Long Covid noch nicht ausreichend erforscht

Für viele Menschen spielt Corona keine Rolle mehr. Die Zahl der Neuinfektionen in Potsdam bleibt niedrig, Schutzmaßnahmen gelten kaum noch und selbst im Bergmann-Klinikum wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Doch manche leiden länger an Covid-19: Wer nach einer Infektion an Aufmerksamkeitsstörungen, Müdigkeit und dauerhafter Erschöpfung leidet, ist unter Umständen von Long Covid betroffen. Für Betroffene ist die Krankheit eine enorme Belastung, für Mediziner nach wie vor eine Herausforderung. Das Land Brandenburg will nun den Ausbau eines landesweiten Netzwerks unterstützen.