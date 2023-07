Fotovoltaik-Anlage, E-Bike, Stoffwindeln Anträge auf Förderung in Potsdam jetzt möglich

Potsdam fördert verschiedenste Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Dazu gehört die Anschaffung eines E-Bikes oder Lastenrades, Reparaturen an kaputten Kühlschränken, der Kauf von Stoffwindeln oder ein Heizungspumpentausch – für letzteres gibt es zum Beispiel 50 Euro pro Pumpe, maximal 200 Euro. Insgesamt stellt die Stadt 200.000 Euro für verschiedene Maßnahmen aus den Bereichen Mobilität, Konsum, Sanieren und Bauen, Erneuerbare Energien, Klimafolgenanpassung und Biodiversität bereit. Anträge für Geld aus der Förderrichtlinie zur Aktivierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Potsdam können Potsdamerinnen und Potsdamer ab sofort stellen.

200 Euro gibt es für die Reparatur eines defekten Kühlschrankes dazu, 250 Euro für Stecker-Solar-Geräte bis 0,6 kWp (Kilowatt-Peak). Zuvor waren es hierfür 100 Euro. Maximal werden für Fotovoltaik-Anlagen 1200 Euro je Anlagenstandort und Objekt gezahlt.

Anträge können jetzt gestellt werden

„Mit der neuen Klimaschutzförderrichtlinie stellen wir weiterhin unter Beweis, dass wir in Potsdam nicht nur von Klimaschutz reden. Wir packen das Thema gerade auch in finanziell angespannten Zeiten an und ermuntern alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt weiterhin zu aktivem Handeln“, sagt der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, Bernd Rubelt (parteilos).

Vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anträge können an folgende Adresse gesandt werden: Landeshauptstadt Potsdam, Koordinierungsstelle Klimaschutz, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam. Auskünfte und Informationen zum Förderverfahren beantworten die Mitarbeitenden der Koordinierungsstelle Klimaschutz telefonisch unter 0331 289 3019 oder per E-Mail an koordinierung-klimaschutz@rathaus.potsdam.de.