Frau flüchtet vor Räuber in Bornstedt Polizei sucht nach Zeugen

Eine 31-jährige Frau ist am Montag gegen 4.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit in der Peter-Behrens-Straße von einem Mann mit Hund zuerst angesprochen und dann angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann sie unvermittelt aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Als die Frau nicht darauf einging, soll der Mann sie an beiden Händen gepackt und erneut Geld gefordert haben. Die Frau konnte sich den Angaben nach losreißen und nach Hause flüchten. Von dort alarmierte sie die Polizei. Die Polizisten konnten den Mann nicht mehr im Umfeld finden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu einer räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, sich zu melden. Der Angreifer soll etwa 1,80 Meter groß und von muskulöser Statur gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Hose bekleidet und hatte eine Kapuze ins Gesicht gezogen. Die Frau konnte dennoch Tätowierungen in grüner und roter Farbe im Gesicht erkennen. Außerdem soll der Mann an der Augenbraue und dem Ohr Piercings gehabt haben. Der Hund war schwarz und etwa kniehoch. Wer die beschriebene Person erkennt oder ähnliche Taten beobachtet hat, den bitten die Beamten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 550 80 zu melden.

