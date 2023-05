Frau schlägt Seniorin am Stern krankenhausreif Polizei Potsdam sucht nach Zeugen

Eine 69-jährige Frau ist am Freitag am Johannes-Kepler-Platz auf dem Weg zur Sparkasse unvermittelt von einer Frau angegriffen worden. Der Vorfall soll sich gegen 6.15 Uhr ereignet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Angreiferin soll die Seniorin am Hals gepackt und mehrfach mit der Faust auf sie eingeschlagen haben. Sie soll außerdem versucht haben, der Dame einen Beutel zu entreißen, was die Seniorin aber abwehren konnte. Danach flüchtete die Angreiferin.

Die Seniorin stand zunächst so unter Schock, dass sie keine Schmerzen wahrnahm. Erst am nächsten Tag stellte sich bei ihr Unwohlsein ein und sie berichtete ihrer Tochter von dem Überfall. Diese fuhr mit der Mutter zur Rettungsstelle, wo lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf und ein gebrochener Arm festgestellt wurden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach der Täterin. Nach Angaben des Opfers handelt es sich um eine 35 bis 40 Jahre alte deutsche Frau. Sie war von schlanker bis sportlicher Figur, trug schulterlanges blondes Haar, graue Kleidung und eine graue Stoffmütze. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 55 080 oder über das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis entgegen.