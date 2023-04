Freier Eintritt Potsdamer Strandbäder öffnen am Sonntag

Am Sonntag wird angebadet: Bei Temperaturen von voraussichtlich um 15 Grad beginnt in den beiden Potsdamer Strandbädern am Wochenende die Saison. Die Geschäftsführerin der Bäderlandschaft, Ute Sello, sagte laut Mitteilung der Stadtwerke: „Wir sind technisch und personell gut aufgestellt, suchen aber noch weitere Rettungsschwimmer und eine Reinigungskraft.“

Im Waldbad Templin ist zwischen 10 und 18 Uhr ein Programm mit Hüpfburg, Kettkars, Musik und Rasenschach geplant. In dem Bad wurde nach Angaben der Stadtwerke zum Start der Saison ein neues Klettergerüst mit Hangelparcours und Sprossenwand aufgebaut. Zudem seien einige ältere Geräte neu aufgearbeitet worden. Auch das Strandbad Babelsberg am Tiefen See ist ab 10 Uhr geöffnet.

In beiden Bädern ist der Eintritt am Sonntag frei. Sonst kostet ein Ticket 4,90 Euro für einen Erwachsenen und 2 Euro für ein Kind. Zur Anfahrt empfehlen die Stadtwerke das Fahrrad, den Bus oder das Wassertaxi. Am Waldbad Templin stehen zudem 300 Parkplätze zur Verfügung. (sca)