Fremdes Konto geplündert Potsdamer Polizei fahndet nach mutmaßlichem EC-Kartenbetrüger

Die Potsdamer Polizei fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger. Wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte, soll der Unbekannte im vergangenen Jahr an Geldautomaten in Potsdam und Hamburg unrechtmäßig rund 7500 Euro von einem fremden Konto abgehoben haben. Von einer Abhebung am 6. November 2023 in der Hansestadt liegen Aufnahmen des Gesuchten vor.

Der Betrüger hatte sich offenbar Zugang zum Konto eines Hamburgers verschafft. Der Mann hatte im Oktober 2023 eine Girokarte zu seinem Bankkonto beantragt – aber weder die Karte noch die zugehörige PIN kamen bei ihm per Post an. Stattdessen hob ein Unbekannter achtmal in Potsdam und zweimal in Hamburg Geld von dem Konto ab.

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach diesem Mann. © PDWest/PDWest Wagner-Leppin, Stefanie

Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Potsdam – bitte mit Angabe der Fahndungsnummer (52-24) – unter der Telefonnummer 0331/5508 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.