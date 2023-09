Eine polnische Freunschaft Potsdam und Opole feiern 50 Jahre Städtepartnerschaft

Fast 20 Jahre ist die erste Begegnung her. „Es war purer Zufall“, erinnert sich Vera Glass. Bei der Vorstellung ihres Projekts in Potsdam zum Thema „Chancen und Risiken des Beitritts Polens zur Europäischen Union“ hat sie Bruno Schultz kennengelernt. Schultz war auf deutscher Seite die gute Seele der Städtepartnerschaft zwischen Potsdam und dem polnischen Opole.

Er habe Glass gleich beim ersten Zusammentreffen viel über Opole erzählt, berichtet die gebürtige Polin, die damals bereits in Deutschland lebte. Diese Begegnung mit Schultz im Jahre 2004 sei der Auslöser für ihr Engagement in der Städtepartnerschaft gewesen, sagt Glass rückblickend.

Feier im Kutschstallhof am Neuen Markt

Am Sonntag, 03. September 2023, blicken Menschen aus Opole und Potsdam ebenfalls zurück – auf ein halbes Jahrhundert der besonderen Beziehungen beider Städte. Denn die Städtepartnerschaft zwischen dem oberschlesischen Opole (früher: Oppeln) und dem brandenburgischen Potsdam wurde 1973 gegründet, also vor nunmehr 50 Jahren.

Vera Glass (l.) stammt aus Gorzów Wielkopolski, dem einstigen Landsberg an der Warthe. Hier zusammen mit Frank Kupferschmidt, dem Vorsitzenden des Potsdamer Opole-Clubs. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Dieses Jubiläum soll am Sonntag im Kutschstallhof am Neuen Markt in Potsdam feierlich begangen werden. Dazu hat sich eine Delegation aus Opole unter Leitung von Stadtpräsident Arkadiusz Wisniewski angekündigt. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wird die polnischen Gäste empfangen.

Vera Glass, die heute bei der Arbeiterwohlfahrt in Potsdam als Sozialarbeiterin tätig ist, stammt aus Gorzów Wielkopolski, dem einstigen Landsberg an der Warthe. Mit dem von ihrer Heimatstadt mehr als 300 Kilometer entfernten Opole habe sie früher gar nichts zu tun gehabt, sagt Glass. Doch seit ihrer Begegnung mit dem – mittlerweile verstorbenen – Bruno Schultz hat sich das geändert. Glass, die fließend sowohl Polnisch als auch Deutsch spricht, war mittlerweile oft in Opole. Sie ist zum Beispiel häufig dabei, wenn sich Potsdam mit einem Stand auf der Internationalen Tourismusmesse in Opole präsentiert.

Den Potsdamer „Opole-Club“ gibt es seit 2004

Glass ist auch Gründungsmitglied des Potsdamer Opole-Clubs. Ziel dieser 2004 unter dem Dach der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft (BBAG) gegründeten Vereinigung ist es, die Städtepartnerschaft mit Leben zu füllen. Als Vorsitzender des Opole-Clubs fungiert Frank Kupferschmidt, ein „Westgewächs“, wie er von sich selbst sagt, das „erst 2000 nach Potsdam gekommen“ ist.

Weil ich fand, dass die Deutschen den Polen gegenüber immer noch ein bisschen zu hochnäsig waren. Frank Kupferschmidt, Vorsitzender des Opole-Clubs

Der Grund für sein Engagement, das vor zehn Jahren begann: „Weil ich fand, dass die Deutschen den Polen gegenüber immer noch ein bisschen zu hochnäsig waren.“ Etwa zehn aktive Mitglieder habe der Potsdamer Opole-Club, so Kupferschmidt. Gern würde man den Kreis vergrößern. Über die sozialen Netzwerke soll künftig geworben werden, sagt Vera Glass. Die meisten der im Opole-Club engagierten Menschen seien älter als 50 Jahre, man wolle auch für jüngere Menschen attraktiv sein. Eine eigentlich für September geplante Bürgerreise nach Opole musste abgesagt werden, weil es zu wenige Interessenten gab.

Die Stadt Opole (früher: Oppeln) im südwestlichen Teil Polens hat mit Potsdam seit 1973 eine Städtepartnerschaft. © mauritius images / Alamy Stock Photos / Robson90/Alamy Stock Photos / Robson90

In Opole wiederum scheint das Interesse an der Städtepartnerschaft etwas größer zu sein. Dort gibt es den Potsdam-Club, der sich der Beziehungen beider Städte auf bürgerschaftlicher Ebene widmet. Nach Angaben des Vorsitzenden Andrzej Jacko sind dort etwa 30 Mitglieder organisiert, alle Generationen seien dabei vertreten. Auch Jacko will am morgigen Sonntag bei der Feier dabei sein. Potsdam möge er sehr. „Ich fühle mich in Potsdam so wohl wie in Opole“, sagt Jacko.

„Gute Projekte mit Potsdam“ habe es in den zurückliegenden Jahren gegeben. Sein Potsdamer Amtskollege Kupferschmidt zählt einige davon auf: Mehrfach seien Studenten aus Opole beim Schlösserlauf in Potsdam dabei gewesen, am Europafest auf dem Alten Markt nehme jährlich eine Delegation aus Opole teil. Und demnächst werde in Opole eine Ausstellung von Hobbymalern aus beiden Städten eröffnet, die im kommenden Jahr auch in Potsdam gezeigt werden soll.

Die Partnerschaft zwischen Potsdam und Opole wurde im vergangenen Frühjahr zu einem Dreierbündnis mit der ukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk erweitert. Zwischen Potsdams polnischer Partnerstadt und der 230.000-Einwohner-Stadt im Westen der Ukraine gibt es schon länger eine Partnerschaft.