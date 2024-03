Noch ist mit Nachtfrost zu rechnen. Im Nachbarschaftsgarten am Lottenhof lässt man das Laub deshalb noch eine Weile liegen. Auch, um den Insekten, die sich darunter häuslich eingerichtet haben, noch etwas Schutz zu bieten. „Aber unter den Blättern in meinem Beet schaut schon ein Rhabarber hervor“, sagt Steffi Bröckerbaum. Sie engagiert sich im Garten am Lottenhof, weil sie das Gärtnern und die Gemeinschaft liebt. Hier kommt beides zusammen.