Fünf Jahre Jugendberufsagentur Tag der offenen Tür am Montag

Mit VR-Brillen virtuell in Berufe eintauchen: Das ist einer der Möglichkeiten, die Besucher der Agentur für Arbeit am Montagnachmittag haben. Anlass ist ein Tag der offenen Tür anlässlich des fünften Jubiläums der Jugendberufsagentur. „Unsere Berater beantworten dann Fragen nicht nur rund um Berufe - auch weitere Themen, die junge Menschen bewegen, können angesprochen werden“, sagte Agentursprecherin Janina Wibbing den PNN. Geplant seien auch Mit-Mach-Strecken, auf denen die Gäste verschiedene Berufe tatsächlich ausprobieren können. Ab 13 Uhr können Gäste in die Agentur am Horstweg 96 kommen, unweit der Agentur für Arbeit.

Die Jobagentur war 2017 gegründet worden. Ziel: Die Partner sollten ihre Leistungen für junge Menschen unter dem Dach der Jugendberufsagentur bündeln und eine individuelle Betreuung und Förderung von jungen Menschen ermöglichen.

