Für das Bornstedter Feld Regionalmarkt in der Potsdamer Tropenhalle

Der nunmehr vierte Regionalmarkt mit Lebensmitteln, Kunst und Keramik findet am Samstag und Sonntag (18. und 19. März) im Foyer der Tropenhalle Biosphäre am Volkspark im Bornstedter Feld statt. Dabei ist am Samstag von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Für den Besuch muss kein Eintritt gezahlt werden. Auch das Restaurant des Hauses hat geöffnet. Solche Angebote hat die neue Geschäftsführung des Hauses entwickelt - um die vor allem von Touristen besuchte Halle auch attraktiver für Anwohner zu machen.

Wie berichtet soll die Halle ab 2025 grundlegend umgestaltet werden - zu einer überregional ausstrahlenden Bildungsstätte zum Thema Klimawandel. Schon dieses Jahr werden das Haus und der Volkspark unter dem Dach einer kommunalen Gesellschaft zusammengelegt - was Synergieeffekte schaffen soll.

