Für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und Toleranz Regenbogen-Demo und Konzert in Potsdam

Der Verein Regenbogen Potsdam lädt zur Regenbogen-Fahrraddemo am 1. Juli ein. Zum vierten Mal werde auf diese Weise für Gleichberechtigung, Toleranz und Sichtbarkeit der LSBTIQ+-Community geworben. Start ist um 15 Uhr am Luisenplatz.

Erwartet werden mehrere hundert Teilnehmende. Die Route der Demo führt durch die Innenstadt, Teile Bornstedts und Babelsbergs. Potsdam solle an diesem Tag in Regenbogenfarben erstrahlen, so die Veranstaltenden.

Während der Demo sind mehrere Redebeiträge geplant, unter anderem von der Landesgleichstellungsbeauftragten Manuela Dörnenburg. Nach der Demo soll dann gemeinsam ab etwa 18 Uhr im Waschhaus Potsdam gefeiert werden. Dort wird es Musik von drei DJs und von Lili Sommerfeld geben, teilte der Verein mit.