© C. Freytag

Tagesspiegel Plus Für Neubauten in Französischer Straße in Potsdam : Alte Schwarzpappel wird gefällt

Der Protest von Anwohnern blieb wirkungslos. Ob weitere Bäume gefällt oder erhalten werden, hängt von den Bauplänen der Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft 1956 ab.