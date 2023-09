Für neue Fraktion Michael Schröder kehrt in die Kommunalpolitik zurück

Die vor einigen Monaten von der CDU abgespaltene Fraktion „Mitten in Potsdam“ bekommt bekannte Unterstützer. Das teilte Fraktionschef Wieland Niekisch am Freitag mit. Neuer sachkundiger Einwohner im Finanzausschuss wird demnach Michael Schröder, um 2010 herum der damalige Vorsitzende der CDU-Fraktion im Potsdamer Stadtparlament. Später war er bei einer Immobilienverwertung der städtischen Bauholding Pro Potsdam tätig, 2019 trat er für das Bürgerbündnis bei der Kommunalwahl an. Als neuer sachkundiger Einwohner für den Sozialausschuss wurde Stefan Lüdcke genannt.

Niekisch und der frühere CDU-Kreischef Götz Friederich bilden die „Mitten in Potsdam“-Fraktion. Niekisch hatte bereits angekündigt, 2024 auch wieder zur Kommunalwahl antreten zu wollen. Die neuen Namen könnten ein Hinweis darauf sein, wer noch für die Politikinitiative antreten möchte. Friederich und Niekisch hatten sich jeweils im Streit vom Kreisverband der CDU abgewendet. Mit „Mitten in Potsdam“ würde neben dem Bürgerbündnis, der FDP und eben der CDU noch eine weitere Initiative um Stimmen im bürgerlichen Lager ringen.