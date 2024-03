Für Potsdamer Gesamtschule am Schloss Neue Interimssporthalle neben der Biosphäre ab Ende Mai

Ende Mai soll die neue Interimssporthalle für die Gesamtschule am Schloss fertig aufgebaut sein. Das hat die Stadtverwaltung auf PNN-Anfrage bekannt gegeben. Die Halle befindet sich auf dem Wirtschaftshof der Biosphäre, also in der Nähe der derzeit noch in Unterrichtscontainern untergebrachten Schule an der Esplanade.