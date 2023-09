Für Windanlagen und Solarfelder Potsdamer Ortsteile sollen nun doch Extrabonus erhalten

Potsdamer Ortsteile im Norden sollen nun doch direkt finanziell davon profitieren, wenn in ihrer Nähe Windkraftanlagen oder große Solarfelder errichtet werden. Initiativen von Grünen und SPD, dafür ein Konzept zu erstellen, sind am Mittwochabend doch noch im Hauptausschuss mit breiter Mehrheit angenommen worden. Damit scheint eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung sicher. Noch im Finanzausschuss war dieses Vorhaben knapp gescheitert.