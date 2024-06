Fußball-EM in Potsdam Public Viewing auf dem Luisenplatz zum Deutschland-Spiel am Samstag abgesagt

Die von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) geführte Stadtverwaltung und die Potsdamer Polizei bremsen den Spaß beim gemeinsamen EM-Tore-Jubel. Denn wegen nachträglich vom Rathaus verhängter Sicherheitsauflagen fällt das für den Samstag angesetzte Public Viewing zum Deutschland-Spiel auf dem Luisenplatz aus. Das haben der Veranstalter Heiko Bengs und die Stadtverwaltung in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstagabend erklärt.

Das heißt konkret, nach dem 18-Uhr-Spiel Schweiz gegen Italien muss Bengs die Leinwand abschalten und die Leute nach Hause schicken. Ebenso wird das bei Menschen passieren, die von dem Wirrwarr nichts mitbekommen haben und am Samstag ab 21 Uhr auf dem Luisenplatz erscheinen. Sie alle müssen dann das Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark anderswo in der Stadt ansehen.

Das ist Ergebnis von Verhandlungen am Donnerstag des Bengs-Teams mit der Stadtverwaltung, vertreten durch Ordnungsamt, Feuerwehr und Straßenverkehrsbehörde. In der Erklärung hieß es, wegen der zunehmenden Besucherzahl bei den Deutschlandspielen gebe es gestiegene Anforderungen und Auflagen der Stadt und der Polizei an die Sicherheit, die der Veranstalter „versuchen wird umzusetzen“. In der Kürze der Zeit sei das leider bis Samstag nicht mehr möglich. Alle anderen Achtelfinalspiele werden aber gezeigt. Worin die Auflagen genau bestehen, ließ die Erklärung offen.

„Es soll weitergehen“

Weiter hieß es mit Blick auf möglicherweise noch kommende Spiele: „Gemeinsames Ziel ist es, dass es für alle nachfolgenden Spiele der deutschen Mannschaft und für die erwarteten besucherstärkeren Spiele gegen Ende der Meisterschaft ein sicheres Event gibt.“ Und: „Wir bestätigen gemeinsam, dass es mit dem Public Viewing auf dem Luisenplatz weitergehen soll.“ Noch am Vortag stand für den Luisenplatz ein mögliches Public-Viewing-Verbot für alle Spiele mit Deutschland-Beteiligung im Raum.

Der bekannte Potsdamer Veranstalter Heiko Bengs. © Andreas Klaer

Der Fall klingt wie eine Posse. So war der ehemalige SV Babelsberg 03-Fußballprofi und heutige Eventmanager Heiko Bengs kurzfristig und nach seinen Worten auf Wunsch der Stadt am Luisenplatz eingesprungen, nachdem der Sportartikelhändler Intersport als Betreiber abgesprungen war. Doch dann gab es, offenkundig wegen des großen Zuschauerinteresses, zunehmend Sicherheitsbedenken – vor allem wegen des Straßenverkehrs rund um den Platz. Nach Informationen dieser Zeitung soll insbesondere der für Ordnung und Sicherheit zuständige Fachbereich unter der Beigeordneten Brigitte Meier (SPD) Druck für mehr Auflagen gemacht haben. In der Erklärung hieß es ferner, auch die Polizei habe in dem Besucherzustrom „mögliche Gefahren für Sicherheit der Besuchenden erkannt“.

Es hat sich gezeigt, dass es im Laufe der EM zu einem deutlich größeren Besucherzustrom kam als ursprünglich angenommen – insbesondere bei den Spielen der deutschen Mannschaft. Der für Ordnung und Sicherheit zuständige Fachbereich der Landeshauptstadt Potsdam und die Polizei haben darin mögliche Gefahren für Sicherheit der Besuchenden erkannt. Aus der gemeinsamen Mitteilung der Stadtverwaltung Potsdam und von Veranstalter Heiko Bengs

Die erste Genehmigung erteilt hatte der Bereich Verkehrsflächen unter Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos). In der Erklärung von Stadt und Bengs hieß es dazu: „Aufgrund der Kürze der Zeit, in der die Genehmigung erfolgen musste, um einen pünktlichen Beginn zu ermöglichen, war abzusehen, dass die Entwicklung der Veranstaltung von Spieltag zu Spieltag neu bewertet werden muss.“

So sah es 2018 beim Public Viewing auf dem Luisenplatz aus. © Andreas Klaer

Er sei mit „mehreren 10.000 Euro in Vorleistung“ gegangen, hatte Bengs erklärt. Maßgabe, das Geld wieder einzuspielen, sei natürlich, die Deutschland-Spiele zeigen zu können. Ob und wie ihm der erwartete Umsatzausfall am Samstag ersetzt wird, blieb am Donnerstagabend zunächst unklar. Bengs verwies einzig auf die gemeinsame Erklärung.

Ein Sicherheitskonzept habe die Stadt bei der Erteilung der ersten Genehmigung nicht verlangt, hatte die Anwältin von Bengs wie berichtet erklärt. Bengs habe Zäune zur Abgrenzung des Geländes aufstellen wollen, um den Zuschauerfluss begrenzen zu können. Das habe die Stadt erst zugesagt, dann einen Tag später jedoch wieder abgelehnt. Ob nun Zäune aufgestellt werden, blieb zunächst unklar.