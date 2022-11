Garnisonkirchenstiftung vor Richtungsentscheidung Kuratorium wählt neuen Vorsitzenden

Während die Arbeiten am Turm der Garnisonkirche vorangehen, sind viele Fragen in Zusammenhang mit dem umstrittenen Wiederaufbauprojekt noch ungeklärt. Am Mittwoch wird sich das Kuratorium der Wiederaufbaustiftung in seiner Sitzung mit gleich mehreren Themen beschäftigen. Zu dem 15-köpfigen Kreis gehören unter anderem Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), Brandenburgs amtierender Innenminister Michael Stübgen (CDU) sowie mehrere Funktionäre der Evangelischen Kirche. Die PNN geben einen Überblick.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden