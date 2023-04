Gastro-Neuanfang in Potsdam Neue Inhaber für Lindencafé und Burgerbüro

Sergio Nacu sieht glücklich aus. Ein langgehegter Wunsch des 35-Jährigen und seiner Frau ist in Erfüllung gegangen. Die beiden Gastronomen, die in der Friedrich-Ebert-Straße seit 2018 erfolgreich die Trattoria Pane e Vino betreiben, haben jetzt ein eigenes Café – das bekannte Lindencafé in Babelsberg.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden