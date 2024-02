Gebissen, gespuckt, geschlagen Dieb greift Potsdamer Ladendetektiv an

Ein Dieb hat am Montagabend in der Potsdamer Innenstadt einen Ladendetektiv attackiert. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde der 50-Jährige dabei ertappt, wie er Waren aus einem Geschäft in der Brandenburger Straße stehlen wollte. Die Wertgegenstände hatte er in einem ebenfalls entwendeten Rucksack verstaut.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ein Ladendetektiv hinderte den Mann daran, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin schlug, biss und bespuckte der 50-Jährige den Mitarbeiter des Geschäfts. Der Detektiv und weitere Angestellte hielten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Der Detektiv wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls auf.