Gedenktag für Sternenkinder in Potsdam Bergmann-Klinikum lädt erstmals zu Laternenumzug ein

Anlässlich des Gedenktags für Sternenkinder am 15. Oktober lädt das städtische Bergmann-Klinikum betroffene Eltern und alle, die eines Sternenkindes gedenken wollen, erstmals zu einem Laternenumzug ein. Treffpunkt ist am Sonntag um 17 Uhr vor der Villa Bergmann in der Berliner Straße 62.

Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder auch kurz nach der Geburt gestorben sind. „Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit uns für jedes dieser Kinder ein Licht leuchten zu lassen“, sagt das Klinikum. Nach Schätzungen von Experten sind in Potsdam 2022 rund 600 Kinder vor der Geburt gestorben – genaue Zahlen gibt es nicht. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum sind in Potsdam rund 2500 Kinder lebendig auf die Welt gebracht worden.