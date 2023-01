Geflüchtete aus der Ukraine Biosphäre wird wieder zur Notunterkunft

Die angesichts der möglichen Ankunft von hunderten Flüchtlingen stark unter Druck stehende Stadt Potsdam bereitet die Orangerie der Biosphäre wieder als Notunterkunft vor. Das bestätigte Stadtsprecherin Juliane Güldner den PNN jetzt auf Anfrage. Neben der zeitweisen Containerunterkunft ab März oder April für 80 Menschen neben der Regenbogenschule in Fahrland ist die Tropenhalle die zweite neue Notherberge, die die Stadt für dieses Jahr bekannt macht. „Weitere Objekte befinden sich in der Vorbereitung, sind aber noch in einem Planungsstadium“, sagte die Rathaussprecherin. Schon zu Beginn des Ukraine-Kriegs war die Orangerie der Biosphäre über Wochen eine Notbleibe für Flüchtlinge.

