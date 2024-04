Tagesspiegel Plus Geflüchtete in Potsdam : Unterkünfte in der Gluckstraße und Wieselkiez ersetzen Metropolishalle

Durch Schließung der Metropolishalle stößt Potsdam aktuell an seine Aufnahmegrenzen. Langfristig sind die Geflüchtetenzahlen rückläufig.