Gegen Fachkräftemangel Potsdamer „Ernst von Bergmann“ will Universitätsklinikum werden

Das in finanziell schweres Fahrwasser geratene Klinikum „Ernst von Bergmann“ versucht sich für die Zukunft aufzustellen und kann erstmals seit langem wieder positivere Nachrichten verkünden. Das neue Führungstrio des kommunalen Gesundheitskonzerns kündigte am Mittwochabend im Hauptausschuss der Stadtverordneten an, dass das Krankenhaus in den kommenden beiden Jahren zum Universitätsklinikum entwickelt werden soll - vor allem zur Gewinnung von medizinischen Nachwuchsfachkräften in Zeiten sinkender Bewerberzahlen.