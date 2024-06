Gegen Überflutung bei Starkregen Stadtwerke haben neues Konzept für die Zeppelinstraße

Nach großen Regenmengen ist es in der Zeppelinstraße im Bereich am Kiewitt ein vertrautes Bild: Die Fahrbahn ist überflutet. Damit das nicht mehr passiert, hatten die Stadtwerke über Jahre ein Rückhaltebecken für das viele Wasser in der Nähe geplant. Doch diese Pläne sind Geschichte. Jetzt will man sich moderner aufstellen und den Regen vor Ort auffangen, wie Unternehmenssprecher Stefan Klotz jetzt auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) mitteilte: „Das Stichwort lautet: Schwammstadt.“

Details führte Norbert Schwentke aus, zuständig für die Kanalisation bei der Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft Potsdam GmbH (NGP). Bisher werde in der Brandenburger Vorstadt das Regen- und Schmutzwasser in dieselbe Kanalisation und dann ins Klärwerk geleitet. Doch bei Starkregen reiche das nicht. Das dagegen bisher geplante Rückhaltebecken sei herausfordernd, wegen der engen Platzverhältnisse vor Ort. „Zudem hat sich inzwischen auch die Gesetzgebung weiterentwickelt, sodass eine Neubewertung erforderlich war“, sagte Schwentke.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sowie des Schutzes von Natur und Umwelt stehe nun im Mittelpunkt der Überlegungen, wie das Regenwasser vor Ort gehalten werden könne. Deshalb sei es das Ziel der NGP, Regen- und Schmutzwasser im Bereich Brandenburger Vorstadt voneinander zu entkoppeln. „Damit kann das Regenwasser dem Boden zugeführt werden und wird nicht in die Kläranlage entsorgt“, so Schwentke.

Eine Radfahrerin und ein Auto fahren am 22. Mai dieses Jahres im Schritttempo durch die überflutete Zeppelinstraße. Starkregen hatte die Kreuzung Zeppelin-/ Geschwister-Scholl-Straße unter Wasser gesetzt. © dpa/Georg Moritz

Die Voraussetzung dafür sind Bauarbeiten. „Es ist erforderlich, die vorhandene Kanalisation in verschiedenen Bauabschnitten zu erneuern und zu trennen“, so Schwentke. Das sei parallel zum Ausbau der Fernwärme im gesamten Gebiet geplant. „Hierdurch können wir Synergieeffekte nutzen und die Einschränkungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich halten.“ Angesichts des planerischen Aufwands und der Genehmigungen, die für die Vorhaben notwendig sind, müsse es mehrere Bauabschnitte geben. Daten, wann etwa gebaut wird, nannte Schwentke noch nicht.

Bis zur Fertigstellung des Gesamtprojektes werde aktuell versucht, eine „technische Übergangslösung genehmigt zu bekommen, die bei starkem Regen zum Einsatz kommen soll. „Hierzu stehen wir derzeit im Austausch mit der Stadtveraltung“, sagte Schwentke. Details nannte er nicht.

2021 hatten die Stadtwerke bereits ein Konzept gegen die Überflutungen ausgeschrieben. Damals hieß es, man wolle vor Ort das Regenwasser- und Schmutzwasser so trennen, sodass der Niederschlag in die Neustädter Havelbucht eingeleitet werden kann.