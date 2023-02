Gegenkandidat für Wieland Niekisch Duell beim Parteitag der Potsdamer CDU

Vor mehr als vier Monaten hat der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch seine Ambitionen für den Potsdamer CDU-Vorsitz öffentlich gemacht, wollte sich beim kommenden Parteitag am 24. März wählen lassen. Doch nun führen andere führende Vertreter in der Partei einen Gegenkandidaten ins Feld. Es handelt sich um den Potsdamer Landtagsabgeordneten Steeven Bretz, der auch parlamentarischen Geschäftsführer seiner Fraktion ist. Der 46-Jährige war schon zwischen 2015 und 2018 Vorsitzender der CDU Potsdam.

Für einen erneuten Versuch sprachen sich am Freitag auf PNN-Anfrage gleich mehrere führende CDU-Vertreter diverser Stadtbezirksverbände und Organisationen aus, unter anderem der Fraktionschef Matthias Finken oder der Vorsitzende der Jungen Union, Andro Heinz. Unterstützung für Bretz kam auch von Jan Jacobi, der den CDU-Verband Drewitz-Stern-Kirchsteigfeld sowie die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft in Potsdam führt. Er sagte mit Blick auf Niekisch: „Ich kann unseren Mitgliedern nicht empfehlen, jetzt mit voller Kraft in einen Tsunami zu steuern. Was wir jetzt brauchen ist Verlässlichkeit und Professionalität, dafür steht Steeven Bretz.“ Daher werde man Bretz auch beim Parteitag nominieren.

Der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch ist auch Vorsitzender des Bauausschusses im Kommunalparlament. © Andreas Klaer

Niekisch hatte schon im Januar seine Ziele verkündet, die CDU-Wahlergebnisse in Potsdam deutlich verbessern zu wollen. Der frühere Landtagsabgeordnete hatte die Partei schon einmal zwischen 1995 und 2008 geführt, nach parteiinterner Kritik an einem Beratervertrag war er gegangen. In dieser Zeit hatte er 2007 bereits mit dem fast 20 Jahre jüngeren Bretz einmal um den Parteivorsitz gerungen und knapp gewonnen. Zu seinen Unterstützern zählen unter anderem die CDU-Verbände in Babelsberg und Potsdam-West. Die Potsdamer CDU gilt seit Jahren als chronisch uneins.

Junge Union für Bretz

Für Bretz machte sich am Freitag auf PNN-Anfrage die Junge Union stark. „Die junge Generation braucht jemanden an der Spitze der CDU Potsdam, dem es wichtig ist, die Sichtweisen der Jüngeren zu hören und in den gemeinsamen Austausch zu gehen. Für mich ist diese Person ganz klar Steeven Bretz.“ Unterstützung signalisierte auch Ferdinand Fiedler, Chef des Kreisverbands Potsdam der Mittelstands- und Wirtschaftsunion: „Ich hoffe, dass Herr Bretz für das Amt des Kreisvorsitzenden zur Verfügung steht.“ Bretz selbst war am Freitag für die PNN zunächst nicht zu erreichen.

CDU-Fraktionschef Matthias Finken. © Andreas Klaer

Vom Bezirksverband Waldstadt-Schlaatz sagte dessen Vorsitzender, der Stadtverordnete Lars Eichert: „Persönlich würde ich mir wünschen, dass Herr Steeven Bretz für die Position des Vorsitzenden antritt.“ Er wolle die Nominierung von Bretz als Kreischef auch auf der nächsten Versammlung im CDU-Bezirksverband vorschlagen: „Ich gehe davon aus, dass ein solcher Antrag eine breite Mehrheit finden wird.“ Auch der scheidende Kreisvorsitzende Oliver Nill sagte auf Anfrage, eine weitere Kandidatur sei zu begrüßen - „im besten Fall unterstützt von einem Team aus Leistungsträgern des aktuellen Vorstands und frischen Gesichtern“.

Stadtfraktionschef Matthias Finken wiederum sprach von einer „Art Umbruchphase und einem Generationswechsel“ für die Partei, bei dem es „zur Belebung des demokratischen Diskurses zu begrüßen wäre, wenn sich weitere Kandidaten neben Niekisch bewerben würden. „Wir befinden uns schließlich im Jahre 2023 und die Themen von heute sollten die Parteiarbeit prägen.“ Als Fraktionsvorsitzender habe er mehrere Jahre mit Bretz als Kreisvorsitzendem reibungslos und erfolgreich zusammengearbeitet. „Ich denke, daran könnten wir gut anknüpfen und bei der Kommunalwahl eine starke CDU als echte Alternative präsentieren.“

