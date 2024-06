Geld gegen Klimawandel Potsdam erhält mehr als fünf Millionen Euro

Gute Nachricht für die von Finanzsorgen geplagte Potsdamer Stadtverwaltung: Das Rathaus hat 5,25 Millionen Euro aus Bundesmitteln für Maßnahmen erhalten, um die Folgen des menschengemachten Klimawandels zu begrenzen. Das haben die Potsdamer Grünen zusammen mit ihrer Bundestagsabgeordneten und Außenministerin Annalena Baerbock mitgeteilt, wenige Tage vor der Europa- und Kommunalwahl. Die Förderung aus einem neuen Programm der Ampelkoalition sei am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestags beschlossen worden, hieß es weiter.

Der Grünen-Stadtverordnete Andreas Walter zählte die Möglichkeiten auf, die nun bestehen: „Geschädigte Bäume, Überschwemmungen in der Zeppelinstraße oder gestiegene Kosten für die Bewässerung – all dem lässt sich begegnen, in dem wir Potsdam zu einer Schwammstadt machen.“ Baerbock sagte, die Mittel würden unter anderem in Versickerungsflächen, neue Bewässerungsmöglichkeiten für Bäume und ein Konzept für den ehemaligen Stadtkanal fließen. „Ob Hitzewelle oder Starkregen: Die Klimakrise stellt uns schon heute auch zu Hause vor enorme Herausforderungen“, so Baerbock.

Die Stadtverwaltung hatte sich nach früheren Angaben von Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) um die Mittel zunächst gemeinsam mit der Schlösserstiftung beworben. Allerdings war da ein geplantes Projekt für ein verbessertes Wassermanagement in den Welterbeparks mangels geeigneten Fachkräften abgesagt worden. Die Stadt Potsdam hatte sich in der Folge mit weiteren Ideen beworben.